Cristiano Ronaldo si è sposato, adesso è vero

La coppia è legata dal 2017, quando Georgina Rodríguez lavorava come assistente in un negozio Gucci. Nello stesso anno la relazione è diventata pubblica. Insieme hanno avuto due figlie, Alana Martina e Bella Esmeralda. Ronaldo è inoltre padre di Cristiano Jr. e dei gemelli Eva e Mateo. Nel 2022 i due hanno vissuto la drammatica perdita del figlio Ángel durante il parto. Il fidanzamento era stato ufficializzato da Georgina nell'agosto del 2025, quando aveva mostrato sui social il grande anello ricevuto da Ronaldo. Dopo quasi dieci anni di relazione, il matrimonio è arrivato dunque lontano dai riflettori di una grande cerimonia, con la coppia che ha scelto un'immagine semplice e simbolica per comunicare al mondo la propria unione.

