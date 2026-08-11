Cristiano Ronaldo si è sposato, adesso è vero

Cerimonia privata e intima a Cascais, alla presenza dei loro cinque figli

11 Ago 2026 - 22:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ig

© ig

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono ufficialmente marito e moglie. La coppia si è sposata oggi con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma "privata e intima", alla presenza dei loro cinque figli. L'annuncio è arrivato attraverso i social, con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. A corredo dello scatto soltanto due lettere e un cuore: "CG". Nessuna immagine dell'abito da sposa, nessuna grande cerimonia mostrata al pubblico e nessuna lunga dichiarazione: Ronaldo e Rodríguez hanno scelto di condividere soltanto il simbolo del loro "sì".

La coppia è legata dal 2017, quando Georgina Rodríguez lavorava come assistente in un negozio Gucci. Nello stesso anno la relazione è diventata pubblica. Insieme hanno avuto due figlie, Alana Martina e Bella Esmeralda. Ronaldo è inoltre padre di Cristiano Jr. e dei gemelli Eva e Mateo. Nel 2022 i due hanno vissuto la drammatica perdita del figlio Ángel durante il parto. Il fidanzamento era stato ufficializzato da Georgina nell'agosto del 2025, quando aveva mostrato sui social il grande anello ricevuto da Ronaldo. Dopo quasi dieci anni di relazione, il matrimonio è arrivato dunque lontano dai riflettori di una grande cerimonia, con la coppia che ha scelto un'immagine semplice e simbolica per comunicare al mondo la propria unione.

videovideo
Leggi anche

Cristiano Ronaldo con i suoi "giocattoli" a quattro ruote

Ultimi video

03:26
Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

01:36
Stadi, Italia in ritardo

Stadi, Italia in ritardo

01:39
Infantino, nuove accuse

Infantino, nuove accuse

01:45
Coppa Italia, subito show

Coppa Italia, subito show

02:25
I tormenti di Vlahovic

I tormenti di Vlahovic

01:31
Lazio, il sorriso è "Zac"

Lazio, il sorriso è "Zac"

01:32
Roma, ecco Molina

Roma, ecco Molina

02:11
Una festa al "Max"!

Una festa al "Max"!

02:25
Gimènez-Milan, saluti

Gimènez-Milan, saluti

02:13
Mistero Maignan-Rabiot

Mistero Maignan-Rabiot

02:05
I muscoli del capitano

I muscoli del capitano

00:22
Inter Coppa Italia 2026

Torna la Coppa Italia: i trentaduesimi di finale dal 14 agosto su Mediaset

01:01
MCH DIOMANDE REAL MADRID 10/8 MCH

Yan "mister 140 milioni" Diomandé: le prime immagini al Real

01:36
DICH DIANA BIANCHEDI MEDICO PER SITO 10/8 DICH

L'ipotesi Nazionale e non solo: la Diana Bianchedi, medico, che in pochi conoscono…

01:45
Marrucci: "Ecco i giocatori rientrati dai Mondiali. Chi giocherà alla prima di Serie A e chi andrà via"

Marrucci: "Ecco i giocatori rientrati dai Mondiali. Chi giocherà alla prima di Serie A e chi andrà via"

03:26
Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

I più visti di Calcio

MCH INTER - JUVE AMICHEVOLE PERTH MCH

Inter-Juve 2-1: gli highlights della vittoria nerazzurra

HL CHELSEA - MILAN GIACARTA SRV

Milan-Chelsea: guarda gli highlights

MCH DIOMANDE REAL MADRID 10/8 MCH

Yan "mister 140 milioni" Diomandé: le prime immagini al Real

Ecco la nuova Italia

Ecco la nuova Italia del Mancio

Inter tutti al top

Inter tutti al top

Gimènez-Milan, saluti

Gimènez-Milan, saluti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:26
Maradona, i medici ignorarono 'segnali di insufficienza cardiaca' prima della morte
22:52
Arbitri, indetta assemblea generale Aia il 10 ottobre
22:09
Cristiano Ronaldo si è sposato, adesso è vero
20:52
Tegola Atalanta: lesione al collaterale del ginocchio per Sulemana
19:36
Coppa Italia: dopo lo Zini, Prefettura dice no a stadio Chiavari per Cremonese-Sampdoria