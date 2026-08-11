Coppa Italia: dopo lo Zini, Prefettura dice no a stadio Chiavari per Cremonese-Sampdoria

Ancora non è chiaro chi ospiterà la partita di Coppa Italia, prima gara ufficiale della Sampdoria, contro la Cremonese. Dopo il 'no' allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona a causa dell'impraticabilità a causa del caldo arriva anche il diniego della prefettura genovese all'ipotesi di utilizzo del Sannazzari di Chiavari. Una soluzione che però è tramontata per motivi di ordine pubblico. Resta dunque ancora da capire in quale stadio la Sampdoria potrà giocare la sua prima partita ufficiale della stagione. La decisione è attesa nelle prossime ore.