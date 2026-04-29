Un arbitro 'vip' per Lazio-Inter: Guida in pole per arbitrare la finalissima di Coppa Italia, i dettagli

Dentro il Var delle polemiche: la tavola 'dei big' e le otto stanze
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Per il 44enne si tratterebbe della prima finale in assoluto in carriera
Sono giorni caldi, anzi caldissimi per il mondo arbitrale. Investita da un vero e proprio terremoto, l'Aia rischia il commissariamento. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, mentre spetta al nuovo designatore Dino Tommasi garantire la continuità tecnica in questo delicato finale di stagione. L'ex fischietto ha schierato tanti giovani nella 35esima giornata di Serie A (qui l'analisi del nostro esperto Graziano Cesari), senza dimenticarsi dei più esperti per le sfide più delicate.
Un cosiddetto vip sarà impegnato anche nell'attesa finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma il prossimo 13 maggio (e in diretta esclusiva su Canale 5 e sul nostro sito). In pole per dirigere il match dell'Olimpico c'è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il 44enne, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, è stato uno dei migliori arbitri della stagione dove ha diretto quindici partite in Serie A. Esattamente due volte l'Inter (sempre vincente) e quattro volte i biancocelesti tra campionato e Coppa Italia. Con la truppa di Sarri vediamo tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juve-Lazio (2-2 il fiinale). Per lui si tratterebbe della prima finale in assoluto in carriera.
Da sottolineare anche le sei presenze in Champions in questa stagione: Guida ha arbitrato un big-match come Arsenal-Bayern Monaco, senza dimenticare Newcastle-Barcellona con le polemiche da parte dei padroni di casa per il rigore assegnato ai blaugrana al 94' e realizzato da Yamal.
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