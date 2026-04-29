Un arbitro 'vip' per Lazio-Inter: Guida in pole per arbitrare la finalissima di Coppa Italia, i dettagli

Un cosiddetto vip sarà impegnato anche nell'attesa finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma il prossimo 13 maggio (e in diretta esclusiva su Canale 5 e sul nostro sito). In pole per dirigere il match dell'Olimpico c'è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il 44enne, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, è stato uno dei migliori arbitri della stagione dove ha diretto quindici partite in Serie A. Esattamente due volte l'Inter (sempre vincente) e quattro volte i biancocelesti tra campionato e Coppa Italia. Con la truppa di Sarri vediamo tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juve-Lazio (2-2 il fiinale). Per lui si tratterebbe della prima finale in assoluto in carriera.