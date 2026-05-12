Sarri: "Con l'Inter ci crederemo fino alla follia. Sabato abbiamo fatto una partita del ca**o, ho preparato qualcosa di diverso"

Chiaro, determinato e con toni duri. Maurizio Sarri non si è risparmiato alla vigilia della finale di Coppa Italia con l'Inter che può fargli vincere il primo trofeo in biancoceleste: "Dopo la partita di sabato ho 8-9 dubbi, abbiamo fatto troppo male a livello collettivo - ha esordito il tecnico toscano con riferimento all'incrocio di campionato che ha visto i nerazzurri vincere per 3-0. Abbiamo fatto una prestazione del ca**o. Con l'atteggiamento di sabato non andremo da nessuna parte, abbiamo preparato qualcosa di diverso. Cataldi? Ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, a livello di infortunio sta un po' meglio. Non si è mai allenato nell'ultimo mese, non può fare uno spezzone lungo. Pedro invece è acciaccato ma credo che si metterà a disposizione, lui è uno specialista di queste partite. In queste partite lui riesce sempre a tirare fuori tutto".