VERSO LAZIO-INTER

Sarri: "Con l'Inter ci crederemo fino alla follia. Sabato abbiamo fatto una partita del ca**o, ho preparato qualcosa di diverso"

Il tecnico biancoceleste prima dell'Inter: "Voglio dare una soddisfazione al pubblico, a livello personale vincere cambierà poco" 

12 Mag 2026 - 18:51
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Chiaro, determinato e con toni duri. Maurizio Sarri non si è risparmiato alla vigilia della finale di Coppa Italia con l'Inter che può fargli vincere il primo trofeo in biancoceleste: "Dopo la partita di sabato ho 8-9 dubbi, abbiamo fatto troppo male a livello collettivo - ha esordito il tecnico toscano con riferimento all'incrocio di campionato che ha visto i nerazzurri vincere per 3-0. Abbiamo fatto una prestazione del ca**o. Con l'atteggiamento di sabato non andremo da nessuna parte, abbiamo preparato qualcosa di diverso. Cataldi? Ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, a livello di infortunio sta un po' meglio. Non si è mai allenato nell'ultimo mese, non può fare uno spezzone lungo. Pedro invece è acciaccato ma credo che si metterà a disposizione, lui è uno specialista di queste partite. In queste partite lui riesce sempre a tirare fuori tutto".

Poi sulla squadra: "La squadra ha fatto bene in allenamento in questi giorni, dobbiamo sperare che il ko di sabato sia frutto di qualcosa a livello mentale. E che quindi domani approcceremo diversamente su questo aspetto. Dovremo avere coraggio e crederci fino alla follia".

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"Sono orgoglioso della stagione, abbiamo sbagliato qualche singola partita ma questa squadra mi ha fatto anche divertire - ha proseguito Sarri -. Questa squadra si merita di vincere la Coppa Italia perché ha fatto un grande percorso eliminando grandi squadra. Rispetto a inizio stagione siamo diversi e siamo migliorati a livello umano. Abbiamo attraversato il deserto senza acqua".

Le ultime battute sono dedicate anche a Chivu: "Ha avuto personalità, ha sfruttato bene una squadra molto forte che gli è stata affidata. A livello personale ho perso due coppe nazionali ai rigori: rimpiango quella persa col Chelsea contro il Manchester United. Vogliamo dare una soddisfazione al nostro pubblico, a livello personale vincere o meno la coppa mi cambia poco avendo una carriera molto lunga".  

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