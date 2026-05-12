Lazio, Zaccagni: "Meritiamo di vincere la Coppa, rinuncerei a un dito"

12 Mag 2026 - 18:59
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"Se meritiamo la vittoria. Assolutamente, per tutte le difficoltà vissute. Come dice il mister, abbiamo attraversato il deserto senz'acqua: siamo contenti del percorso e ci meritiamo questa partita. A sensazione dico che c'è grande positività per domani. C'è voglia, non sappiamo quale sarà il risultato ma metteremo in campo ciò che serve per ottenere il massimo". Così Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter. "A cosa rinuncerei per vincere domani? Un dito. Qualcosa di importante. Ma non chiedete al mister di smettere con le sigarette. Sabato testa e cuore pensieri rivolti a domani sera potevano esserci. Speriamo sia stato quello, ma ciò che è alle spalle lo lasciamo alle spalle. E siamo concentrati per la finale", ha aggiunto.

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