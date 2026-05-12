Giudice Serie A, supplemento istruttoria su presunte offese razziste a Davis
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Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di istruttoria da parte della Procura federale sul caso delle presunte offese razziste rivolte al giocatore dell'Udinese Keinan Davis durante la partita di sabato scorso a Cagliari. Oltre al referto del direttore di gara e al rapporto della Procura Federale, già agli atti, "andranno acquisiti, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l'accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti".