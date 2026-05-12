Mattarella riceve Lazio e Inter: "Sarà una grande festa, questa finale dia un segno di ripresa dopo la delusione dei Mondiali"

"E una grande emozione essere qui, la ringraziamo per la vicinanza, la sua presenza e il suo sostegno conferiscono ancora maggior prestigio a questa competizione che sa coinvolgere realtà diverse". Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel suo discorso durante l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter. "Il suo esempio rappresenta un riferimento prezioso, ci apprestiamo a vivere giornata di festa all'insegna del rispetto per questo sport. Saremmo felicissimi di poterla avere con noi il prossimo anno per la finale come accaduto in passato", ha aggiunto. "Il calcio è più di un gioco, è un linguaggio universale che trasmette valori - ha sottolineato Simonelli - in un'epoca di cambiamenti siamo chiamati a rappresentare questo principio per i giovani e per la società". Poi rivolto alle due squadre ha detto: "Domani sarete protagonisti di una grande sfida e di un momento di forte valore educativo. Sono sicuro che sarete essere esempio di correttezza e lealtà, questo lo dobbiamo e lo dovete a tutti i sostenitori. Al termine ci sarà chi gioirà e chi no, ma entrambe avrete scritto una pagina di questa competizione, il nostro plauso sarà per tutti perché il significato più profondo dello sport non risiede solo nella vittoria".