Premier League: l'Arsenal e l'Inghilterra perdono White, Mondiali a rischio

Il difensore dell'Arsenal Ben White salterà il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio, che lo escluderà dal finale di Premier League e dalla finale di Champion. L'infortunio al legamento mediale del ginocchio significa anche che è altamente improbabile che il 28enne possa giocare con l'Inghilterra ai Mondiali, al via il mese prossimo. White ha lasciato il London Stadium con un tutore al ginocchio destro dopo essere stato sostituito nel primo tempo della cruciale vittoria per 1-0 dell'Arsenal contro il West Ham, domenica. L'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, aveva subito riconosciuto la serietà dell'infortunio e il club ha ora confermato che non sarà disponibile per le ultime due partite di campionato e per la finale contro il Paris Saint Germain il 30 maggio a Budapest. "Il nostro staff medico sta ora gestendo il programma di recupero e riabilitazione di Ben, con tutti concentrati sull'obiettivo di renderlo pronto per l'inizio della preparazione pre-campionato" ha dichiarato l'Arsenal in un comunicato.