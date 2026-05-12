Serie A: 13 squalificati, tutti per una giornata

12 Mag 2026 - 18:13

Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 13 giocatori per un turno in relazione agli incontri della 36/a giornata. Quattro erano stati espulsi: Alessio Romagnoli (Lazio), Sascha Britschgi (Parma), Rosen Bozhinov e Felipe Loyola (Pisa). Gli altri erano diffidati e si tratta di Isak Hien (Atalanta), Jhon Lucumi (Bologna), Zé Pedro (Cagliari, Pervis Estupinan, Rafa Leao e Alexis Saelemaekers (Milan) Matteo Politano (Napoli), Gvidas Gineitis (Torino) e Kingsley Ehizibue (Udinese). 

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