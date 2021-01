Lazio, Inzaghi sfida il Parma: “Tante assenze ma teniamo alla Coppa Italia”

“Veniamo da un'ottima prestazione ma ciò che più mi interessa è la gara di domani. La Coppa Italia ha rappresentato molto per noi in questi anni, ci teniamo, effettuerò delle rotazioni per valutare alcuni elementi della rosa che finora hanno giocato meno ma si sono sempre allenati al meglio". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida con il Parma valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Ieri non è stata un'ottima giornata – ha aggiunto - sono arrivate notizie non confortanti dalla caviglia di Luiz Felipe che non ce lo farà avere a disposizione per diverso tempo”.