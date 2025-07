Mondiale per Club: minuto di silenzio nei quarti di finale per ricordare Diogo Jota

In ricordo di Diogo Jota e del fratello André Silva verrà osservato un minuto di silenzio in occasione di ciascuna delle partite dei quarti di finale della Coppa del mondo per club, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio, mentre le bandiere sono state poste a mezz'asta presso la sede della Fifa, a Zurigo, in Svizzera. "È un giorno triste per il calcio, siamo tutti profondamente addolorati per la perdita di Diogo Jota e suo fratello André", dice il presidente della Fifa, Gianni Intantino, in una video. "Ho avuto l'opportunità di incontrare Diogo durante il Mondiale in Qatar un paio d'anni fa. Era una persona fantastica e un grande figlio, padre e marito. E' una perdita tragica e ovviamente nei prossimi quarti di finale del Mondiale per club gli tributeremo un minuto di silenzio". Ma - conclude Infantino - "non ci sono parole in questo momento. Da parte mia, della Fifa e di tutta la famiglia del calcio mondiale mandiamo un grande abbraccio alla famiglia di Diogo e André e porgiamo le nostre più sentite condoglianze in questo momento così triste".