Lazio, Inzaghi perde i pezzi: Luiz Felipe fuori tre mesi. Luis Alberto: "Torno presto"

IL MESSAGGIO

Dopo Luis Alberto, c'è la tegola Luiz Felipe - ben più pesante - nella Lazio. Il responso del consulto in Germania per il difensore brasiliano è di almeno 2-3 mesi di stop. Necessaria l'operazione in artroscopia per sistemare la cartilagine della caviglia malconcia. Lo staff medico biancoceleste gli consiglia d'aspettare fine stagione, stile Leiva, ma il 23enne vorrebbe farla subito perché evitare il rischio di compromettere la carriera. Luis Alberto, operato d'urgenza per appendicite, intanto ha ringraziato i tifosi sui social: "Presto mi rivedrete lottare in campo".

"Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni". Dopo essere stato operato d'urgenza per un attacco di appendicite acuta, Luis Alberto ha rassicurato i tifosi della Lazio con un post su Instagram. Lo spagnolo sarà valutato nelle prossime ore ma sicuramente salterà la sfida di Coppa Italia con il Parma giovedì e contro Sassuolo e Atalanta in campionato.