Mondiale club: presente e futuro, Estevao sfida Chelsea

E' una delle stelle del Mondiale per club il brasiliano Estevao Wilian, 18 anni compiuti lo scorso aprile. Domani, nel quarto tra Palmeiras e Chelsea, vivrà un momento particolare con passato, presente e futuro che si intrecciano in una sola partita. Già, perché Estevao veste la maglia del Palmeiras, il club che lo ha visto crescere, ma nella stagione che sta per cominciare sarà una delle stelle del Chelsea che ha sborsato quasi 60 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi la speranza brasiliana. Arrivato al Palmeiras 14enne, Estevao ha conquistato il campionato brasiliano e il torneo Paulista, mettendo a segno 13 gol e 9 assist in una sola stagione. Dribbling e percussione e giocate spettacolari sono le sue caratteristiche, marcarlo è praticamente impossibile e l'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, dovrà studiare una 'gabbia' ad hoc per la stellina brasiliana prima di averlo a sua disposizione. Lui, Estevao, è ancora a secco di gol in questo Mondiale per Club e sicuramente avrà voglia di sbloccarsi contro la sua futura squadra. Considerato l'erede di Neymar, al quale Estevao dice di ispirarsi, in Brasile sono certi che avrà un futuro da stella. "Un giorno sarà nominato miglior giocatore del mondo. È un ragazzo spettacolare e brillerà in Europa", ha affermato la presidente del Palmeiras Leila Pereira. "Estevao è il miglior giocatore brasiliano dopo Neymar. Lo guardi e ti innamori. Impressiona già con la sua tecnica, ma non ha ancora raggiunto la maturità fisica. Quindi potrebbe ancora progredire. Questo è ciò che fa pensare che raggiungerà un livello molto più alto", il commento di Joao Paulo Sampaio, il capo dell'Accademia di Palmeiras, intervistato dalla BBC. In attesa di conquistare la gloria, Estevao, attraverserà l'Atlantico con tutta la sua famiglia dopo il Mondiale per club. Anche se ha già fatto il suo debutto nella nazionale nel settembre 2024, il ragazzo è ben consapevole di passare in un universo completamente diverso arrivando in Premier League e in Europa dove scoprirà la Champions League. "Sono ansioso e ho le farfalle nello stomaco a pensarci. È davvero difficile. È un sogno che si avvera. L'ansia cresce ma cerco di rimanere concentrato per lasciare Palmeiras nelle migliori condizioni", ha spiegato la scorsa settimana. Dal canto suo, il nuovo ct verdeoro, Carlo Ancelotti, è già rimasto impressionato dalle qualità di Estevao tanto da farlo giocare titolare il 5 giugno scorso contro l'Ecuador nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: "Vedo quello che tutti vedono, un giocatore speciale con un talento straordinario", ha commentato il tecnico italiano.