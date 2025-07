Inizia con il piede giusto il cammino dell'Italia agli Europei di calcio femminile in corso in Svizzera. Le azzurre hanno battuto 1-0 il Belgio nella prima giornata del Gruppo B, che comprende anche Portogallo e Spagna. Decisivo il gol di Caruso al 44' del primo tempo. Le ragazze di Soncin torneranno in campo lunedì 7 luglio per affrontare il Portogallo.