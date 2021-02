Juventus-Inter: cosa rischiano Agnelli e Conte dopo la lite in Coppa Italia

INDAGINE FIGC

Rischio inibizione per il presidente bianconero, il tecnico nerazzurro potrebbe essere fermato per due turni

Dopo l'apertura di un fascicolo della Procura Figc per approfondire modalità e contenuti della lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte durante Juventus-Inter di Coppa Italia, per i due protagonisti lo scenaio porta sostanzialmente a due tipi di sanzioni: una multa o una squalifica, non troppo pesanti visto che non sono subentrate offese razziste o di stampo discriminatorio. Getty Images

Sono due gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva che potrebbero essere contestati a presidente bianconero e allenatore nerazzurro: il 39, sulla condotta antisportiva, e il 4, sui principi di lealtà, correttezza e probità. Senza dimenticare i possibili risvolti che portano a Fabio Paratici e Gabriele Orali (si parla di un diverbio tra i due nel tunnel degli spogliatoi) visto che il procuratore Chinè ha chiesto un'indagine per accertare "comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara".

Al netto di nuovi documenti o di frasi ancora non rese note - importante in tal senso la convocazione in Procura del quarto uomo che racconterà cosa ha sentito in campo -, si va cerso una multa o una breve squalifica (un mese di inibizione per Agnelli, due turni di stop per Conte).