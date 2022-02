Juventus, Allegri: "Siamo stati fortunati, buon secondo tempo. Vlahovic deve migliorare"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo la vittoria col Sassuolo: "Ci siamo un pochino addormentati dopo il primo gol"

Massimiliano Allegri si gode la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia e ammette di aver avuto quel pizzico di fortuna che non guasta mai. "Se ho pensato di andare ai supplementari? Sì perché la partita era praticamente finita e siamo stati anche fortunati a trovare il secondo gol - ha detto nel corso di ‘Coppa Italia Live’ -. Abbiamo fatto bene nella ripresa, mentre nel primo tempo, dopo il vantaggio, ci siamo un pochino addormentati fino al pareggio del Sassuolo. Ma già verso la fine del primo tempo siamo tornati a fare bene, ci siamo risvegliati e poi si è visto nel secondo tempo".

Sugli acquisti di gennaio. “Vlahovic e Zakaria sono due giocatori che si sono integrati bene, all’interno di una squadra che già stava facendo bene e aveva recuperato un po’ in campionato. Vlahovic deve migliorare come tutti gli altri, deve essere più pulito del gioco e deve attaccare meglio la profondità ma siamo molto contenti di averlo con noi".

Un Morata alla Mandzukic. "Alvaro ha sempre giocato con una punta di riferimento e lui che girava intorno. Se gioca spalle alla porta non riesce a esprimersi al massimo. Stasera è entrato bene, così come Locatelli e Rabiot. Ma tutta la squadra, a parte quei 25 minuti del primo tempo, ha fatto bene. Il Sassuolo è una squadra che se giochi una partita pulita è al tuo livello, se riesci a ‘sporcare’ la partita e inizi a vincere i contrasti, diventa tutto diverso".

Discorso scudetto. "Potenzialmente siamo a 11 punti dall’Inter, e siamo a 7 punti dal Milan e dal Napoli. Noi dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta che domenica affronteremo. L’Atalanta è una squadra fisica e aggressiva e vorrà rifarsi dell’eliminazione di stasera. Dobbiamo farci trovare pronti. Per noi sarà un passaggio importante perché sarà un testa a testa con l’Atalanta fino alla fine. In questo momento le altre, per punteggio, sono fuori dalla nostra portata. Dobbiamo pensare partita dopo partita”.