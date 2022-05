Juventus, Allegri pronto al tridente in Coppa Italia contro l'Inter ma Dybala lo stuzzica

VERSO LA FINALE

La prova dell'argentino a Genova potrebbe cambiare i piani del tecnico bianconero in vista della finale

Tutto è pronto per la finale di Coppa Italia. Alla Continassa, da diversi giorni Massimiliano Allegri sta preparando la strategia per sfidare l'Inter e le buone notizie stanno arrivando dall'infermeria. La Juventus ha recuperato pezzi importanti in rosa, come Cuadrado che ha rivisto il campo contro il Genoa e contro l'Inter ci sarà. Poi Danilo, ma anche Pellegrini. Un'abbondanza inedita nell'ultimo periodo per Allegri, orientato per riproporre un 4-3-3 ma anche piacevolmente stuzzicato dalla prova di Dybala al Ferraris. Coppa Italia, gli allenatori più vincenti









Massimiliano Allegri: 4 (4 Juventus) 1 di 6 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

Getty Images

Getty Images 1 di 6 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Anche Manuel Locatelli è tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se difficilmente potrà partire titolare al Mapei Stadium in una gara così delicata, trasformandosi però in una pedina in più da utilizzare a partita in corso anche per cambiare qualcosa a livello tattico.

Le indicazioni della vigilia portano al 4-3-3 con il tridente formato da Cuadrado con Vlahovic e Morata, ma non è da escludere un cambiamento dell'ultimo minuto. La prestazione di Dybala in casa del Genoa è piaciuta ad Allegri che starebbe valutando di proporre il 4-2-3-1 dal primo minuto, con l'argentino titolare. In difesa Chiellini favorito su Bonucci al fianco di De Ligt.