Juve, Buffon portato in trionfo dai compagni

Dopo il triplice fischio finale che ha decretato la vittoria della Juve sull'Atalanta e la conquista della Coppa Italia, Gigi Buffon è stato portato in trionfo dai compagni di squadra. Il portiere, che ha annunciato l'addio (il secondo) a fine stagione, ha conquistato il trofeo per la quinta volta con la maglia bianconera in quella che è stata l'ultima partita con questa maglia. Curiosità: Buffon ha vinto una Coppa Italia con Chiesa padre (Parma 1999) e con Chiesa figlio: "Prima della partita ho detto a Gigi che ha vinto tanti trofei anche con mio padre ed era l'ora di vincerne uno insieme. Ci siamo riusciti e non so descrivere quello che provo. Si capisce la leggenda che e' Buffon e ci mancherà tantissimo", ha detto l'attaccante, che ha firmato il gol vittoria contro i bergamaschi.