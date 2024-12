Inter-Udinese, Inzaghi prova Bisseck centrale: Palacios a gara in corso?

Sarà una Inter di co-titolari, per dirla alla Marotta, quella che affronterà l'Udinese negli ottavi di finale (diretta esclusiva domani dalle 21 su Italia 1): a partire dal portiere, col debutto di Josep Martinez di cui parliamo a parte, ma in realtà Simone Inzaghi prepara novità in ogni reparto. A cominciare dalla difesa, dove tanti tifosi attendono di vedere in modo un po' più approfondito Tomas Palacios, che sin qui ha giocato solo due volte per un totale di soli dieci minuti, ma l'argentino, che per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda un po' Bastoni, dovrebbe trovare spazio solo a gara in corso: in allenamento provati Darmian, Bisseck e proprio Bastoni.