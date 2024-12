Inter, Barella non preoccupa, Dimarco ok: ma con l'Udinese è tempo di debutti e ampio turnover

Non c'è tempo per fermarsi: il calendario è pressante, tra due giorni l'Inter è di nuovo in campo. Dal campionato alla Coppa Italia, dalla tennistica vittoria contro la Lazio agli ottavi di finale contro l'Udinese (giovedì alle 21 in diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it). Tempo di probabili debutti e nuove rotazioni, laddove possibile. Tra i pali, si avvicina infatti il debutto di Josep Martinez mentre nel reparto difensivo Simone Inzaghi è tentato dall'ipotesi di schierare Palacios: per il portiere spagnolo una prima assoluta, per il centrale argentino - che potrebbe prendere il posto di Bastoni - un eventuale esordio da titolare dopo i pochissimi minuti in campionato contro Empoli e Parma.