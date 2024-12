Inter, scatta il momento di Josep Martinez: titolare in Coppa Italia contro l'Udinese

Tutti, ma proprio tutti (facendo un'eccezione per Di Gennaio, terzo portiere, tra l'altro al momento infortunato), nella rosa dell'Inter hanno trovato spazio nelle 22 partite giocate sin qui in stagione. Tutti, Palacios compreso anche se solo per 10', tranne Josep Martinez. Il ruolo di secondo portiere non prevede solitamente grande minutaggio, è normale, però fa specie che il colpo più costoso del mercato estivo nerazzurro - 13 milioni di euro più bonus dal Genoa - sin qui non abbia mai trovato spazio in partite ufficiali. Ecco perché domani, contro l'Udinese in Coppa Italia, i sarà grande curiosità nel vedere lo spagnolo tra i pali dell'Inter, una presenza annunciata da Simone Inzaghi già nel post-Lazio quando è sembrato quasi 'scusarsi' per non averlo mai schierato: "Sicuramente giocherà Josep, ottimo portiere che abbiamo voluto tutti qui. Avrei voluto dargli spazio prima, ma fare il portiere nell'Inter non è semplicissimo. Si è inserito bene e lavora tantissimo, sono stato tentato tante volte di schierarlo, poi abbiamo giocato tante gare da dentro o fuori e non gli ho dato il minutaggio che merita".