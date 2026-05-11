Flick in lacrime dopo la morte del padre: "La reazione della squadra è stata incredibile, non lo dimenticherò mai"

11 Mag 2026 - 12:42
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Protagonista del Barcellona che ha vinto la Liga per il secondo anno di fila, Hansi Flick ha diretto la squadra dalla panchina nel Clasico nonostante il grave lutto che lo aveva colpito poche ore prima. Il tedesco, che ha perso il padre, ha raccontato un retroscena in conferenza stampa: "Quando ho ricevuto la notizia non sapevo se dirlo o meno alla squadra. Alla fine ho deciso di farlo perché loro sono per me quasi come una famiglia. E non dimenticherò mai cosa hanno fatto dopo il mio annuncio, qualcosa di incredibile. Non lo dimenticherò mai. Sono felice e orgoglioso di loro" ha concluso commosso l'ex ct della Germania.

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