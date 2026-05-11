Ischia batte Olbia e si salva: l'anno prossimo per la prima volta due club isolani in serie D

11 Mag 2026 - 12:36

Nella prossima stagione l'isola d'Ischia avrà due squadre in Serie D per la prima volta nella storia. Alla promozione conquistata nei giorni scorsi dal Real Forio si è aggiunta ieri la salvezza dell'Ischia Calcio, che ha superato per 2-1 l'Olbia nello spareggio disputato al "Mazzella", mantenendo la categoria conquistata nel 2022. Per i gialloblù si chiude così una stagione caratterizzata da risultati alterni nel girone G della Serie D. Decisiva la vittoria contro la formazione sarda al termine di una gara equilibrata, che ha consentito all'Ischia di evitare la retrocessione e di disputare per il quarto anno consecutivo la Serie D. Diverso il percorso del Real Forio, promosso dopo un campionato di Eccellenza campana chiuso con 24 vittorie e una sola sconfitta. La formazione rossonera torna nella categoria dopo 38 anni, trascinata anche dalle 32 reti dell'attaccante argentino Santiago De Sagastizabal, capocannoniere del girone. Il prossimo anno, dunque, l'isola - che conta circa 60 mila abitanti - sarà rappresentata da ben due squadre nel principale campionato dilettantistico nazionale, circostanza mai verificatasi prima.

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