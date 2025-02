Inter, Inzaghi: "Orgoglioso dei miei, non si sono tirati indietro. Arnautovic? Era lì apposta..."

"Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra di assoluto valore, organizzata e con giocatori di grande qualità. Nel primo tempo abbiamo sofferto e rischiato ma non ci siamo mai disuniti poi abbiamo sbloccato la partita con Arnautovic. Nella ripresa siamo andati meglio. Sono fortunato ad avere giocatori che danno tutto per questa maglia, sono orgoglioso di loro". Simone Inzaghi commenta così il successo dell'Inter sulla Lazio che porta i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia. "Al Milan ci penseremo ad aprile, adesso abbiamo tante gare ravvicinate. Adesso siamo in difficoltà sugli esterni, stasera si è fermato anche Darmian. Ma si pensa gara dopo gara, questa era la prima di 6 in 20 giorni".