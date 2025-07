Sulemana all'Atalanta: "Orgoglioso e fiero"

"Voglio ringraziare società e tifosi per l'incredibile accoglienza. Sono molto fiero e orgoglioso di essere qui". Sono le prime parole al canale YouTube dell'Atalanta del nuovo acquisto Kamaldeen Sulemana, appena ufficializzato dal club. L'attaccante ghanese classe 2002 arriva a titolo definitivo dal Southampton per 17 milioni di euro più 4 di bonus. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Kamaldeen, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", conclude la nota del club bergamasco. "Il centro sportivo di Zingonia è una struttura straordinaria, non vedo l'ora di cominciare. Prometto di sudare la maglia", ha aggiunto su YouTube Sulemana.