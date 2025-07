Figc, su 'sostenabilia.it' speciale su Divisione calcio paralimpico

C'è spazio, inoltre, per le testimonianze di alcuni familiari, che mettono in evidenza quanto la pratica calcistica e il far parte di una squadra sia, per tutti i ragazzi, una preziosa fonte di benessere e un'indubbia opportunità di inclusione sociale. Non mancano, infine, le voci di due 'testimonial' prestigiosi, presenti a Tirrenia, come gli ex nazionali azzurri Giancarlo Antognoni, campione del mondo nel 1982 e attuale capo delegazione dell'Under 21, e Gianluigi Buffon, campione del mondo nel 2006 e oggi capo delegazione della Nazionale maggiore.