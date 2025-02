Coppa Italia, Inter-Lazio 2-0: Arnautovic e Calhanoglu regalano ai nerazzurri la semifinale col Milan

L'Inter ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in 30 occasioni, meno solo della Juventus (36) nella storia della competizione; inoltre, i nerazzurri hanno avuto accesso a questa fase del torneo in cinque delle ultime sei stagioni.

L’inter ha vinto un match casalingo di Coppa Italia contro la Lazio (2-0) per la prima volta dal 2 febbraio 2006 (1-0 con gol di Dejan Stankovic).

L’inter ha vinto senza subire reti due gare di fila in Coppa Italia (2-0 vs Udinese e vs Lazio) per la prima volta dal periodo tra dicembre 2015 e gennaio 2016 (vs Cagliari e Napoli in quel caso).

La Lazio non ha superato il turno in cinque delle ultime sei occasioni in cui ha disputato i quarti di finale di Coppa Italia – l’unico successo nel periodo è arrivato in casa nella passata stagione (1-0 vs Roma, il 10 gennaio 2024).

La Lazio è la formazione contro cui Hakan Çalhanoglu ha realizzato più reti tra tutte le competizioni: sei; in aggiunta, quella biancoceleste è l’avversaria contro cui il turco ha trasformato più rigori da quando milita in Italia (quattro).

La Lazio ha perso un quarto di finale di Coppa Italia con almeno due gol di scarto (0-2 vs Inter) per la prima volta dal 9 febbraio 2022 (0-4 vs Milan a San Siro anche in quel caso).

Dal suo arrivo in Italia (2017/18), Hakan Çalhanoglu è il giocatore di Serie A che vanta la percentuale più alta di rigori trasformati tra tutte le competizioni tra coloro che ne hanno calciati almeno 15 (25/26 – 96%).

Solo l’Atalanta (12) ha realizzato più reti dalla distanza rispetto all’Inter tra le formazioni di Serie A tra tutte le competizioni in questa stagione (nove, come Juventus e Roma).

Solo Tammy Abraham e Tijjani Noslin (entrambi tre) hanno realizzato più reti casalinghe rispetto a Marko Arnautovic dagli ottavi di finale in questa Coppa Italia (due – vs Udinese e Lazio).

Prima di oggi (vs Lazio), l’ultima rete messa a segno dalla distanza da Marko Arnautovic tra tutte le competizioni risaliva al 4 settembre 2022 con il Bologna in Serie A (vs Spezia in quel caso).

L’inter ha effettuato appena due conclusioni nel primo tempo odierno di Coppa Italia (vs Lazio): l’ultima volta che i nerazzurri avevano registrato così pochi tiri totali nei primi 45’ di gara a San Siro tra tutte le competizioni risaliva al 10 gennaio 2023 (due vs Parma, anche in quel caso in Coppa Italia).