"Le Azzurre siamo noi": nuovo spot a vigilia Europeo

La Nazionale femminile italiana è pronta a vivere il proprio Europeo che la vedrà opposta, nella partita d'esordio, al Belgio. E proprio in vista della rassegna continentale la Figc ha voluto lanciare la nuova campagna di comunicazione incentrata sul claim 'Le Azzurre siamo noi'. Un'affermazione forte, di identità e orgoglio, volta a rafforzare il senso di appartenenza con la maglia azzurra e che rappresenta una sorta di manifesto che la Figc ha scelto per identificare un gruppo di atlete, una squadra e, al tempo stesso, il percorso di sviluppo del calcio azzurro declinato al femminile. "Non giocano solo per vincere. Giocano per cambiare gli sguardi, le convenzioni, le regole" e "Non sono sole atlete, sono simboli" sono solo due frasi presenti nello spot, realizzato con la voce di Luca Ward, ma che sono anche l'emblema di una mission ben chiara. Calcio ovviamente, ma anche empowerment femminile, diritti civili e sensibilità verso i temi sociali; tutte caratteristiche che identificano una squadra in grado di trasformarsi in poco tempo in una e vera e propria famiglia, la cui testimonianza va oltre lo sport volendo rappresentare l'identità forte e definita delle Azzurre che si sono poste obiettivi ambiziosi, uno fra tutti rappresentare modelli positivi per le giovani generazioni rappresentando un traino importante per l'intero movimento.