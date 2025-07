Yamal nel club degli eletti, al Barca avrà la maglia n.10

Lamine Yamal entra nel club degli eletti. Il giovane talento del Barcellona indosserà infatti la maglia numero 10 la prossima stagione, anche grazie alla confermata partenza di Ansu Fati per il Monaco che rende di nuovo disponibile in blaugrana il numero da leggenda. E' stato sulle spalle di Fati per quattro anni, dopo l'addio di Leo Messi. All'epoca, sembrava che il giocatore naturalizzato spagnolo sarebbe stato la stella del futuro del Barcellona: ma anche a causa degli infortuni non è stato così. Il 10 è stato indossato dai migliori giocatori blaugrana, e Messi certamente è stato il massimo esponente degli ultimi anni. Con lui in passato altri grandissimi come Maradona che ha portato quel numero nei suoi anni al Barca (anche se non sono stati i migliori in carriera per il Pibe de oro). Ora tocca a Lamine Yamal; e quanto visto finora fare in campo dal giocatore, che non ha ancora 18 anni, lo indica come nuovo simbolo del Barcellona.