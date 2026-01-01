Roberto Carlos: "Sto bene e non ho avuto un infarto"

L'ex giocatore di Inter e Real Madrid Roberto Carlos ha voluto "chiarire le recenti informazioni che stanno girando intorno" alla sua salute. "Recentemente mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con la mia equipe medica. La procedura è andata bene e sto bene. Non ho avuto un infarto", ha dichiarato l'ex terzino brasiliano sul suo profilo Instagram con tanto di foto dal letto di ospedale. "Mi sto riprendendo bene, non vedo l'ora di tornare in piena forma e riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio di cuore tutti per i messaggi di supporto, cura e preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c'è motivo di preoccuparsi", ha aggiunto. "Il mio più sentito ringraziamento va a tutta l'equipe medica che si è presa cura di me", ha concluso Roberto Carlos.