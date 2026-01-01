Logo SportMediaset

Calcio

Roberto Carlos: "Sto bene e non ho avuto un infarto"

01 Gen 2026 - 11:22

L'ex giocatore di Inter e Real Madrid Roberto Carlos ha voluto "chiarire le recenti informazioni che stanno girando intorno" alla sua salute. "Recentemente mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con la mia equipe medica. La procedura è andata bene e sto bene. Non ho avuto un infarto", ha dichiarato l'ex terzino brasiliano sul suo profilo Instagram con tanto di foto dal letto di ospedale. "Mi sto riprendendo bene, non vedo l'ora di tornare in piena forma e riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio di cuore tutti per i messaggi di supporto, cura e preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c'è motivo di preoccuparsi", ha aggiunto. "Il mio più sentito ringraziamento va a tutta l'equipe medica che si è presa cura di me", ha concluso Roberto Carlos.

12:01
Juventus, Consob riduce a 500mila euro sanzione per caso plusvalenze
11:22
Roberto Carlos: "Sto bene e non ho avuto un infarto"
10:20
Theo trascina l’Al Hilal di Simone Inzaghi, 16.ma vittoria in fila: guarda la doppietta dell'ex Milan
10:10
Milan, capodanno al lavoro poi partenza per Cagliari
09:28
Igor Protti: "Davanti a me un domani che fa paura. Auguro a tutti un anno che sappia essere gentile"