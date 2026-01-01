Igor Protti: "Davanti a me un domani che fa paura. Auguro a tutti un anno che sappia essere gentile"

“Questo è stato un anno che mi ha messo in ginocchio. Un anno che non si chiude lasciando pace, ma una prova durissima ancora tutta da combattere". Nella notte di San Silvestro Igor Protti, che da tempo sta lottando contro un tumore, affida ai social le proprie emozioni e scrive un lungo e toccante messaggio: "Stanotte il Capodanno non ha luci né rumore. È un passaggio silenzioso, tra le mura di casa, accanto alla mia compagna Daniela, provata nel corpo e nello spirito. Davanti a noi c’è un domani che fa paura, incerto, fragile. Ma lo affronterò con tutto quello che mi resta: forza, dignità, lucidità, anche quando sembrano non bastare".