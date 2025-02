Empoli, D'Aversa: "A Torino per fare la partita, qualche giovane potrà partire dall'inizio"

Roberto D'Aversa è pronto a mettersi alle spalle il pesantissimo 0-5 incassato dall'Atalanta in campionato e ad affrontare la Juventus nei quarti di Coppa Italia: "Giovani in campo? Sicuramente sì, ci sarà qualche giovane che può partire anche dall'inizio - le parole del tecnico in conferenza stampa -. L'ho sempre fatto in Coppa Italia e ci sono stati dei risultati. Devo ragionare su chi può essere più prestazionale. Non andiamo a Torino per fare figure, dobbiamo andare in campo per cercare di fare la partita. In questo momento è difficile pensare in maniera positiva, ma a Torino abbiamo fatto bene qualche tempo fa...".