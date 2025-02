Serie A, Empoli-Atalanta 0-5: con una goleada la Dea tiene vivo il sogno Scudetto

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime 11 trasferte in Serie A (8V, 3N), una sola in meno rispetto al record di gare esterne in un singolo campionato senza sconfitta nell’era Gasperini (12 nelle prime 12 partite fuori casa della stagione 2021/22).

L’Atalanta ha registrato tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2023 (tre in quel caso contro Cagliari, Hellas Verona e Juventus).

Con Gian Piero Gasperini allenatore (dal 2016/17) l'Atalanta ha segnato almeno 5 gol in 26 partite di Serie A, almeno cinque in più di qualsiasi altra (Inter, 21).

L'Empoli ha perso una partita con un margine di almeno cinque gol solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A: dopo il 7-0 contro la Roma in trasferta il 17 settembre 2023

L'Empoli ha perso un match casalingo con un margine di almeno cinque gol per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Ademola Lookman ha segnato 12 gol in 20 presenze in questa Serie A, uno solo in meno che nella sua miglior stagione realizzativa nel torneo (13 nel 2022/23 ma in 31 presenze).

Ademola Lookman è diventato il primo giocatore a segnare più di 10 reti in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23).

Questa è stata la 200ª presenza per Ademola Lookman nei cinque maggiori campionati europei.

Nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Mohamed Salah ha segnato più gol in trasferta (16) rispetto a Mateo Retegui: 13, di cui ben sette arrivati nelle ultime tre partite fuori casa (gol vs Empoli, poker vs Hellas Verona e doppietta vs Como).

Mateo Retegui è andato a segno in tre gare esterne consecutive in Serie A per la seconda volta dal suo debutto nella competizione (agosto 2023), la prima dal periodo tra ottobre e novembre scorsi (tre di fila anche in quel caso).

Davide Zappacosta ha per la prima volta in carriera superato quota 10 partecipazioni attive a una rete in una singola stagione considerando tutte le competizioni: 11, di cui quattro gol e sette assist, entrambi primati personali per singola annata eguagliati dal giocatore nerazzurro.

Mario Pasalic ha fornito il suo quinto assist contro l’Empoli nel torneo, record di passaggi vincenti per lui contro una singola avversaria nella competizione.

Berat Djimsiti ha preso parte ad almeno una rete in tutte le ultime tre sfide disputate in Serie A (assist vs Empoli ed Hellas Verona e gol vs Torino), dopo che non aveva partecipato a nessun gol nelle precedenti 21 presenze nel torneo in corso.

Berat Djimsiti ha raggiunto Alejandro Gómez al nono posto tra i giocatori dell'Atalanta con più presenze (209) nel massimo campionato.

Matteo Ruggeri ha raggiunto le 100 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta; dal suo debutto ufficiale con la Dea (novembre 2020), solamente Giorgio Scalvini (dicembre 2003) è più giovane di lui (luglio 2002) tra i giocatori che hanno raggiunto questo traguardo in nerazzurro.