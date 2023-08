Coppa Italia: Vojvoda e Ilic rimontano la FeralpiSalò, il Torino avanza

COPPA ITALIA

Il kosovaro e il serbo rispondono al super gol di Di Molfetta: Juric passa il turno e troverà il Frosinone

© ipp Con tanta sofferenza, il Torino avanza al terzo turno di Coppa Italia, dove troverà il Frosinone (poi, eventualmente, il Napoli campione d'Italia in carica). Battuta 2-1 in casa la FeralpiSalò, che passa in vantaggio con il super gol di Di Molfetta al 17'. Cinque minuti dopo, Vojvoda firma il momentaneo pareggio, ma a regalare la qualificazione a Juric è Ilic, che all'85' firma la rimonta e fa tirare un sospiro di sollievo ai granata.

TORINO-FERALPISALO' 2-1

Il Torino soffre, ma conquista il passaggio del turno in Coppa Italia: all'Olimpico, la formazione di Juric ottiene soltanto all'85' la possibilità di sfidare il Frosinone ed eventualmente, i campioni d'Italia del Napoli agli ottavi di finale. La partita non inizia nel migliore dei modi, perché al 17' il club neopromosso in Serie B trova il gol più bello di giornata: il destro a giro all'incrocio dei pali di Di Molfetta. Cinque minuti dopo, fortunatamente per i padroni di casa, Vojvoda pareggia, mentre allo scoccare della mezz'ora di gioco Vlasic colpisce la traversa andando vicinissimo al raddoppio. Ci pensa poi Pizzignacco a frenare Ricci prima dell'intervallo, poi Sanabria e Bellanova a metà ripresa. All'85', però, ecco la giocata che vale il passaggio del turno: Ilic trova un destro all'incrocio che batte l'incolpevole portiere ospite. Il 2-1 resiste fino alla fine nonostante gli assedi della FearlpiSalò: Juric può tirare un sospiro di sollievo, così come tutto il Torino che affronterà ora il Frosinone per poi lanciare la sfida al Napoli. Applausi per gli ospiti, mai domi e decisamente pronti per il debutto in Serie B.