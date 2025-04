Coppa Italia, Conceiçao: "Mi aspetto il Milan migliore, i grandi club arrivano fino in fondo a tutto"

Dopo l'1-1 dell'andata, in casa Milan è tutto pronto per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Un derby che per gli uomini di Sergio Conceiçao vale il doppio e rappresenta sostanzialmente anche l'ultima chance per rientrare nella corsa per un piazzamento europeo. "Mi aspetto il Milan migliore. Per una società con questa storia dev'essere normale arrivare in finale di Coppa Italia e questa non è stata una stagione positiva. Vogliamo vincere questo trofeo, i grandi club arrivano fino in fondo a tutto - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa -. Non credo che l'Inter sia stanca, ha una rosa profonda e di qualità". "La fase difensiva sarà importante, le case si costruiscono dalle fondamenta - ha aggiunto -. Walker e Loftus-Cheek non sono al massimo, ma ci saranno"