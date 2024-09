Coppa Italia, Udinese-Salernitana 3-1: i friulani si guadagnano l'Inter

COPPA ITALIA

Al Bluenergy Stadium decidono i gol di Bijol, Lucca ed Ekkelenkamp: sarà sfida ai nerazzurri agli ottavi

Agli ottavi di finale di Coppa Italia, l'Inter se la vedrà con l'Udinese. Nel match dei sedicesimi, infatti, i friulani battono 3-1 la Salernitana. Al Bluenergy Stadium, Bijol la sblocca da corner (20'), ma cinque minuti dopo pareggia Simy. A decidere il match per gli uomini di Runjaic sono allora il rigore di Lucca (44') e il tap-in da pochi passi di Ekkelenkamp (47'). I granata, invece, sbagliano dal dischetto con Torregrossa (84').

LA PARTITA

Pochi patemi e risultato acquisito: l'Udinese batte 3-1 la Salernitana, fa il suo e si regala gli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter. Al Bluenergy Stadium, i friulani chiudono i conti già nel primo tempo: al 20', Bijol porta in vantaggio i padroni di casa con una girata dal limite che chiude una mischia da corner. Cinque minuti dopo, Simy pareggia tutto solo in area con un destro all'angolino basso su assist di Hrustic. Al 43', però, Velthuis la fa grossa: interviene su Payero, provoca il rigore del 2-1 trasformato da Lucca e fa uscire in barella l'argentino, sostituito da Ekkelenkamp. Il nuovo entrato in campo, inoltre, al secondo minuto della ripresa pareggia da pochi passi dopo l'ottima azione rifinita da Modesto. Martusciello prova a recuperarla inserendo Maggiore e Verde ma non va oltre un colpo di testa di Simy di poco a lato. L'occasione per riaprirla ci sarebbe, ma all'84' Torregrossa sbaglia il calcio di rigore, esaltando la partita di Sava, in porta per turnover. L'episodio chiude di fatto la gara: l'Udinese passa il turno e si guadagna la sfida all'Inter. La Salernitana, che all'ultima azione incassa il rosso di Maggiore, saluta invece la Coppa Italia.

IL TABELLINO

UDINESE-SALERNITANA 3-1

Udinese (3-5-2): Sava; Abankwah (40' st Palma), Bijol, Touré (40' st Ebosse); Modesto, Lovric (15' st Atta), Zarraga, Payero (44' Ekkelenkamp), Zemura; Bravo, Lucca (15' st Davis). A disp.: Okoye, Padelli, Ehizibue, Kabasele, Karlström, Thauvin, Brenner. All.: Runjaic

Salernitana (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Ruggeri, Velthuis, Jaroszyinski; Hrustic (10' st Maggiore), Soriano (20' st Torregrossa), Tello; Kallon (30' st Braaf), Simy (30' st Amatucci), Dalmonte (10' st Verde). A disp.: Corriere, Sepe, Gentile, Bronn, Njoh, Stojanovic, Ferrari, Reine-Adelaide, Wlodarczyk. All.: Martusciello

Arbitro: Cosso

Marcatori: 20' Bijol (U), 25' Simy (S), 44' rig. Lucca (U), 2' st Ekkelenkamp (U)

Ammoniti: Velthuis (S), Ruggeri (S), Davis (U), Tello (S), Bijol (U)

Espulsi: al 53' Maggiore (S) per grave fallo di gioco

Note: al 39' st Sava (U) para un rigore a Torregrossa