Coppa Italia, i sedicesimi di finale in tv su Mediaset: il tabellone

Oggi tre partite, chiude il Torino capolista contro l'Empoli. Mercoledì il fascino del derby di Genova, giovedì il Napoli di Conte

Scattano i sedicesimi di finale di Coppa Italia: oggi tre partite, si comincia con Lecce-Sassuolo alle 16, poi Cagliari-Cremonese alle 18.30 e chiude Torino-Empoli. Tutte le partite andranno in onda in esclusiva in chiaro su Mediaset su Italia 1 e Canale 20 oltre che in streaming su Sportmediaset.it. Una tre giorni di calcio e spettacolo che prevede pure (domani mercoledì 25 settembre) il fascino del derby di Genova e la sfida affascinante tra Napoli e Palermo di giovedì 26 settembre. Tutte le sfide sono dirette, niente andata/ritorno, e si concluderanno ai rigori - senza passare dai tempi supplementari, in caso di pareggio al 90'.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

Il Sassuolo torna a respirare aria di Serie A nella sfida contro il Lecce (ore 16 su Canale 20) che, dopo un inizio difficile, ha messo insieme cinque punti nelle ultime tre partite e aspira a qualificarsi agli ottavi di finale. Gotti pensa a un turnover ragionato per gestire le fatiche del campionato ma non perdere l'occasione di sfidare il Milan nel prossimo turno di coppa, i neroverdi di Grosso - in Serie B tra le favorite per la promozione - continueranno con il consueto 4-3-3.

Sfida delicata contro la Cremonese (ore 18.30 su Canale 20) per il Cagliari reduce da tre sconfitte consecutive in campionato: la proprietà ha ribadito fiducia a Nicola che deve quindi effettuare scelte delicate per non perdere concentrazione in Serie A senza neppure dover gestire un'eventuale eliminazione dalla coppa (ai 32esimi aveva battuto la Carrarese). La Cremonese punta sull'entusiasmo dopo la vittoria di Catanzaro e il quarto posto in Serie B: Stroppa sogna il colpaccio. La vincente affronterà la Juventus.

Chiude la giornata Torino-Empoli (ore 21 su Italia 1), partita tutta da seguire visto che mette di fronte la squadra granata di Vanoli, capolista a sorpresa in campionato, contro i toscani che sono ugualmente in gran forma e settimi in classifica. Il Toro dovrebbe operare un turnover contenuto (in campo Milinkovic-Savic, Ricci, Zapata...) per andare avanti anche in coppa, più cauto D'Aversa che potrebbe dare spazio all'ex Pellegri. La vincente incontrerà la Fiorentina.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

Pisa-Cesena (ore 16 su Canale 20), unica sfida dei sedicesimi di finale tra due formazioni di Serie B, vogliono guadagnarsi il premio di affrontare l'Atalanta agli ottavi. In particolare immaginiamo la motivazione di Filippo Inzaghi, allenatore dei toscani, primo in classifica nella serie cadetta ed ex proprio dei bergamaschi. Mignani galleggia a centro classifica e vuole provare a regalare un sogno ai romagnoli.

Udinese-Salernitana (ore 18.30 su Canale 20) fino a pochi mesi fa sarebbe stata una partita salvezza in Serie A ma oggi le due formazioni vivono momenti opposti: la squadra di Runjaić, nonostante il recente ko con la Roma, si gode l'alta classifica al terzo posto mentre i granata di Martusciello, un punto nelle ultime tre, è pericolosamente vicino alla zona retrocessione in Serie B. Chi vince trova l'Inter.

Genoa-Sampdoria (ore 21 su Italia 1) è il grande match di giornata, visto che la Coppa Italia resta l'unica opportunità di vivere l'affascinante derby della Lanterna. Le due genovesi - qui i precedenti - cercano un po' di ossigeno in coppa visto che i rossoblù sono reduci da due sconfitte e un pari mentre i blucerchiati, che hanno già cambiato allenatore (Sottil per Pirlo), sono in zona retrocessione in Serie B anche se sono reduci dalla vittoria scacciacrisi contro il Sudtirol. Chi vince trova la Roma.

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE

Monza-Brescia (ore 18.30 su Canale 20) è importante soprattutto per i padroni di casa, ancora a secco di vittorie nelle prime cinque partite di campionato: la gestione Nesta avrebbe bisogno di un bel colpo in coppa per scacciare la crisi. Di fronte un Brescia in piena zona playoff in Serie B ma che sembra non trovare equilibrio: per la formazione di Maran tre vittorie e tre sconfitte. Chi vince incontra il Bologna

Napoli-Palermo (ore 21 su Italia 1) chiude alla grande il turno: il derby del Sud vede contrapporsi la formazione di Antonio Conte, che tra le big è quella che ha fatto più punti in Serie A, e quella di Dionisi, tra le grandi favorite del campionato cadetto visto la proprietà Mansour (quella del Manchester City) anche se sin qui ha faticato a ingranare con due vittorie, due pari e due sconfitte. Chi vince trova la Lazio.

IL TABELLONE DEI SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA

