Coppa Italia: avanzano Udinese e Frosinone

COPPA ITALIA

I friulani superano 4-1 il Catanzaro: ora Cagliari o Palermo. L'autogol di Canestrelli qualifica i ciociari che sfideranno Torino o FeralpiSalò

© italyphotopress Non sbagliano le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia: Udinese e Frosinone superano Catanzaro e Pisa. Alla Dacia Arena finisce 4-1, decidono i gol di Lovric (9'), Beto (49'), Thauvin (rigore al 64') e Lucca (93'): inutile la rete di Vandeputte al 12', i friulani se la vedranno con Cagliari o Palermo. Allo Stirpe, invece, i ciociari si impongono 1-0 grazie all'autogol di Canestrelli dopo 7 minuti: sarà sfida a Torino o FeralpiSalò.

UDINESE-CATANZARO 4-1

Soffre solo un tempo l'Udinese, che poi batte 4-1 il Catanzaro e avanza in Coppa Italia. Alla Dacia Arena, la partita sembra subito mettersi bene per i friulani: al 9', infatti, Thauvin e Lovric danno spettacolo, con assist dell'ex Marsiglia e rete dello sloveno. Sembra tutto in discesa, ma al 12' Vandeputte sorprende Silvestri sul primo palo e pareggia. Lo spavento passa però nella ripresa: Beto sblocca subito dal limite segnando il 2-1 al 49', poi l'attaccante si procura su Brighenti il calcio di rigore trasformato al 64' da Thauvin, che chiude i giochi. La formazione di Sottil deve poi soltanto gestire nel finale e, nel recupero, arriva anche il poker con il delizioso tocco sotto di Lucca al 93': l'Udinese vola al terzo turno e attende di conoscere la sua avversaria, che sarà una tra Cagliari e Palermo. Saluta comunque tra gli applausi e dopo un ottimo primo tempo, invece, il Catanzaro, che ora attende di esordire nel campionato cadetto. I friulani, invece, si preparano nel migliore dei modi ad accogliere la Juventus nella prima giornata di Serie A proprio alla Dacia Arena.

FROSINONE-PISA 1-0

Basta un autogol di Canestrelli al 7' per regolare il Pisa: il Frosinone passa così al terzo turno di Coppa Italia, dove se la vedrà con il Torino o con la FeralpiSalò. Anche prima dell'unica rete dello Stirpe, i ciociari sfiorano il vantaggio con Borrelli, fermato da Nicolas. Poi, la giocata che decide il match: Caso salta Hermannsson e mette al centro, ma Canestrelli insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare proprio Borrelli. Al 30', ancora il leader tecnico dei padroni di casa riceve da Harroui e obbliga il portiere ospite al miracolo per evitare il raddoppio, che i padroni di casa sfiorano anche a fine primo tempo ancora con Caso. Nella ripresa, il Pisa ci prova con Tramoni, disturbato da Oyono al termine di una ripartenza, poi è anche Canestrelli a tentare di farsi perdonare l'autorete. Né Kvernadze né Garritano trovano invece il 2-0, ma i toscani spaventano solo nel recupero con Tramoni. Finisce così 1-0: il Frosinone passa il turno e avvisa il Napoli campione d'Italia, avversario nella prima giornata della Serie A.