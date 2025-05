Atalanta-Roma, iniziative sociali nel settore ospiti

Domani sera il settore ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo sarà riservato a iniziative sociali in occasione del posticipo di campionato fra Atalanta e Roma. La decisione, presa di comune accordo tra le due società, fa seguito al divieto di vendita dei biglietti imposto dalle autorità ai residenti nella regione Lazio che di fatto impedisce la trasferta ai tifosi giallorossi. I 1.328 posti del settore sono dunque aperti e riservati ai rappresentanti di attività sociali e no profit. Assisteranno al match 113 persone di AIPD-Associazione Italiana Persone Down, circa 400 esponenti delle varie associazioni no profit di Bergamo attraverso Cesvi oltre a 700 bambini, e relativi accompagnatori, delle società di Bergamo e provincia affiliate al progetto DEAcademy, ovvero le società affiliate all'Atalanta per il settore giovanile.