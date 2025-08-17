Logo SportMediaset
Coppa Italia: Parma e Frosinone avanzano ai sedicesimi

Battuti rispettivamente Pescara (2-0) e Monza (1-0). Ai crociati Spezia o Samp, Alvini sfiderà il Cagliari

17 Ago 2025 - 20:31
© instagram Monza

© instagram Monza

Il Parma non sbaglia il match di Coppa Italia contro il Pescara e vince 2-0 al Tardini: centrati i sedicesimi, dove se la vedrà con Spezia o Sampdoria. A fare la differenza per i crociati è Pellegrino, autore della doppietta (47' e 65') che decide la partita. A Monza, invece, fa festa il Frosinone: i brianzoli hanno le migliori occasioni, ma al 92' Kvernadze segna su assist di Gelli e fa esultare Alvini, che sfiderà il Cagliari.

MONZA-FROSINONE 0-1
Anche se si tratta di due squadre di Serie B, fa comunque scalpore l'eliminazione precoce del Monza, con il Frosinone che vince 1-0 e passa il turno di Coppa Italia. Risultato che sorprende anche per via delle occasioni avute dai brianzoli, che alla fine restano a secco. L'uomo che sembra cambiare la partita è Galazzi, entrato nella ripresa al posto di uno spento Caprari: la carta dalla panchina di Bianco spariglia le carte, perché dal suo mancino partono le azioni più pericolose: un salvataggio sulla linea della difesa del Frosinone, che porta anche a un colpo per il portiere Sherri poi costretto a uscire, e il palo proprio con un sinistro a giro. Ma la beffa è dietro l'angolo e arriva al 92': azione perfetta con spizzata di testa per Gelli, dribbling sul lato sinistro dell'area e palla al centro per Kvernadze, libero in tap-in di superare Thiam e segnare il gol qualificazione. Finale nervoso: fallo di reazione di Ganvoula e rosso dopo l'on-field review al 100', ma quattro minuti dopo Lucchesi sbaglia clamorosamente con il sinistro in area piccola. Il Frosinone fa festa e si qualifica per i sedicesimi: se la vedrà con il Cagliari, in palio l'ottavo contro il Napoli campione d'Italia.

PARMA-PESCARA 2-0
Sono Valeri e Pellegrino a firmare il passaggio del turno del Parma: nel 2-0 al Pescara, infatti, ci sono la doppietta dell'argentino classe 2001 e i due assist dell'ex Frosinone. Nel primo tempo, i gialloblù si vedono annullare il possibile 1-0 ad Almqvist per fuorigioco, mentre il Delfino fa quasi autogol centrando la traversa con Letizia. Infine, prima dell'intervallo, si vede la specialità della casa che porterà poi le due reti: il colpo di testa di Pellegrino alzato in corner da Desplanches. A inizio ripresa, però, gli ospiti non possono fare nulla contro l'incornata del sudamericano, che proprio su cross di Valeri fa 1-0. La staffetta si ripete esattamente a metà ripresa, con lo stesso esito e il raddoppio della squadra di Cuesta. Il resto è ordinaria amministrazione per i gialloblù, che attendono ora di conoscere l'avversaria ai sedicesimi: sarà una tra Spezia e Sampdoria. Buon test nonostante l'eliminazione, invece, per il Pescara, che contro il Cesena inaugurerà la nuova Serie B.

