Coppa Italia: Parma e Frosinone avanzano ai sedicesimi

MONZA-FROSINONE 0-1

Anche se si tratta di due squadre di Serie B, fa comunque scalpore l'eliminazione precoce del Monza, con il Frosinone che vince 1-0 e passa il turno di Coppa Italia. Risultato che sorprende anche per via delle occasioni avute dai brianzoli, che alla fine restano a secco. L'uomo che sembra cambiare la partita è Galazzi, entrato nella ripresa al posto di uno spento Caprari: la carta dalla panchina di Bianco spariglia le carte, perché dal suo mancino partono le azioni più pericolose: un salvataggio sulla linea della difesa del Frosinone, che porta anche a un colpo per il portiere Sherri poi costretto a uscire, e il palo proprio con un sinistro a giro. Ma la beffa è dietro l'angolo e arriva al 92': azione perfetta con spizzata di testa per Gelli, dribbling sul lato sinistro dell'area e palla al centro per Kvernadze, libero in tap-in di superare Thiam e segnare il gol qualificazione. Finale nervoso: fallo di reazione di Ganvoula e rosso dopo l'on-field review al 100', ma quattro minuti dopo Lucchesi sbaglia clamorosamente con il sinistro in area piccola. Il Frosinone fa festa e si qualifica per i sedicesimi: se la vedrà con il Cagliari, in palio l'ottavo contro il Napoli campione d'Italia.