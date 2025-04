Coppa Italia, oggi tutte le info sui biglietti per la finale. Rossoneri in Curva Sud

PREZZI E MODALITÀ DI VENDITA - Bologna e Milan decideranno in autonomia le fasi di vendita: dovrebbero essere privilegiati gli abbonati e i possessori di Fidelity Card, dovesse restare una disponibilità di tagliandi andranno in vendita libera nell’ultima fase. I prezzi non sono ancora stati fissati, ma non dovrebbero discostarsi troppo da quelli degli anni passati. Si va dai 30-35 euro della curva, passando ai 55-60 dei distinti, ai 130 della Tevere laterale, ai 170 della Tevere, ai 180 della Monte Mario laterale, fino ai 220 della Monte Mario. Ai tifosi del Bologna dovrebbe essere riservata la Curva Nord, quella di solito occupata dalla Lazio, e le zone adiacenti dei distinti e delle tribune. I tifosi del Milan dovrebbero invece accomodarsi in Curva Sud, quella della Roma, e nei settori vicini, così da avere uno stadio equamente diviso a metà. La Lega Serie A prevede una finale da tutto esaurito.