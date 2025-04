Italiano, l'uomo delle finali: 4 in 24 mesi, ma questa volta deve vincere

Gli ultimi cento metri sono ormai un'abitudine consolidata, una certezza che il tempo rafforza di mese in mese: due anni, 24 mesi appunto, quattro finali. Tre con la Fiorentina, una, adesso, con il Bologna in Coppa Italia. Vincenzo Italiano è, a suo modo, un tecnico da record, non solo perché in Italia nessuno ha ottenuto negli ultimi due anni i suoi risultati in coppa. Ma anche perché, alla fine, non è ancora mai riuscito ad alzare un trofeo. Una specie di maledizione che, pare ovvio, il tecnico rossoblù vuole chiudere il 14 maggio a Roma, contro un Milan già battuto in campionato e che, sempre in campionato, ritroverà qualche giorno prima dell'ultimo atto dell'Olimpico.