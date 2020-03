Coppa Italia: Milan in emergenza, Juve con Chiellini. Napoli e Inter per la finale

VERSO LE SEMIFINALI

In un periodo di confusione totale nel sistema calcio, l'unica certezza pare essere la Coppa Italia. Il condizionale è d'obbligo visti i recenti precedenti, ma tra un rinvio e l'altro Juventus-Milan e Napoli-Inter si sfideranno nelle gare di ritorno delle semifinali per conquistare il posto nella finale che, a oggi, di certo non ha né sede né giorno della partita. Nel caos di spostamenti e rinvii le squadre si stanno preparando all'appuntamento.

La sfida dello Stadium tra i bianconeri di Sarri e i rossoneri di Pioli è quella più esposta alle critiche dopo il rinvio di Juventus-Inter di campionato. Nello stadio della Juventus, a oggi, ci saranno le porte aperte ma col divieto a tifosi di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto di assistere al match.

Sarri deve affrontare un periodo complicato dal punto di vista dei risultati e anche la rotazione degli uomini potrebbe cambiare in base alla decisione della Lega sui recuperi delle sfide non giocate in campionato. Quella però verrà presa solo poche ore prima della partita. Critiche a parte, il tecnico juventino deve trovare certezze e risultati in campo per ricompattare un ambiente slegato e far rientrare il malcontento di Dybala e Cristiano Ronaldo. I due guideranno ancora una volta l'attacco supportati da Cuadrado. L'unico dubbio riguarda il partner di Chiellini al centro della difesa con Bonucci favorito su De Ligt. Buffon in porta.

Dall'altra parte Pioli, che ha ridisegnato le sedute d'allenamento dopo aver saltato il campionato, deve fare i conti con l'emergenza tra squalificati e infortunati. Il Milan giocherà allo Stadium partendo dall'1-1 di San Siro senza tre uomini chiave com Ibrahimovic, Castillejo ed Hernandez, rinunciando anche all'apporto di Kjaer in difesa. Pronti Laxalt a sinistra, Bonaventura e Leao in attacco. In dubbio e da valutare Gianluigi Donnarumma per il problema alla caviglia: nel caso è pronto Begovic.

Al San Paolo per Napoli-Inter il clima è diverso. Gli azzurri di Gattuso hanno lasciato la crisi alle spalle e in campionato hanno iniziato la rimonta, mentre nell'ambiente nerazzurro l'attenzione al momento è tutta sulle polemiche per il rinvio del big match contro la Juventus. Si parte dall'1-0 per il Napoli conquistato a San Siro e i partenopei, che stanno bene, potranno contare pressoché su tutta la rosa. Mertens e Callejon dopo il riposo contro il Torino dovrebbero partire dal primo minuto, così come Demme in regia. Elmas è pronto a dare il cambio a uno tra Zielinski e Ruiz.

In casa Inter, invece, l'unico indisponibile resta Sensi. Tra i pali Conte recupera Handanovic mentre il grattacapo tattico del tecnico rimane l'inserimento o meno dal primo minuto di Christian Eriksen. Contro la Juventus sarebbe partito dalla panchina, ma l'Inter al San Paolo avrà bisogno di una partita offensiva di qualità per ribaltare la sconfitta dell'andata. Con il danese in campo Conte si schiererebbe col trequartista alle spalle di Lautaro e Lukaku.