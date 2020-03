Inter, si ferma Moses: niente Napoli

IL GUAIO

L'Inter non gioca, bloccata dall'emergenza coronavirus, ma Antonio Conte perde i pezzi lo stesso. Victor Moses si è infatti fermato per un problema accusato in allenamento e gli accertamenti a cui è stato sottoposto all'Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che verrà rivalutato meglio nei prossimi giorni. Ignoti quindi al momento i tempi di recupero, ma l'esetrno ex Fenerbahce salterà sicuramente il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Inter, riecco Handanovic

NAPOLI, MILIK E LLORENTE A PARTE

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione a secco e lavoro aerobico. Successivamente seduta tecnica di posizionamento in campo e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro in palestra e in campo per Malcuit e Koulibaly. Milik, Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia: Milan in emergenza, Juve con Chiellini. Napoli e Inter per la finale