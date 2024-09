Coppa Italia: l’Empoli elimina il Torino al 90’, sarà derby con la Fiorentina

COPPA ITALIA

I toscani escono vincenti per 2-1 dall'Olimpico Grande Torino, giocando una gran partita: a decidere il match è Haas all’ultimo respiro

Continua il momento d’oro dell’Empoli, che supera 2-1 in trasferta il Torino nei sedicesimi di Coppa Italia e avanza agli ottavi di finale. La squadra di D’Aversa passa in vantaggio al 30’ con Ekong, ma poi viene ripresa dalla rete di Adams (74’). A segnare il gol che vale il passaggio del turno ci pensa allora Haas al 90’, infliggendo la prima sconfitta stagionale al Torino. Negli ottavi l’Empoli troverà la Fiorentina, in un derby tutto toscano.

Capolista solitaria in Serie A per la prima volta dopo 47 anni, il Torino scende in campo davanti al proprio pubblico per il match di Coppa Italia contro l’Empoli, altra grande rivelazione delle prime giornate di campionato. Sia Vanoli che D’Aversa optano per il turnover, con Zapata e Colombo lasciati in panchina. A spingere da subito con maggiore coraggio sono i toscani, molto aggressivi sui portatori di palla granata. I padroni di casa crescono invece con il passare dei minuti e al 24’ trovano il loro primo tiro con Gineitis. Il risultato cambia quindi al 30’: percussione importante di Haas e colpo di testa vincente di Ekong, per l’1-0 dell’Empoli. Passano pochi istanti e il Torino chiede a gran voce un rigore per un tocco di Seghetti in uscita su Adams, ma per arbitro e Var non c’è nulla. Nella ripresa, Vanoli inserisce subito Zapata nel tentativo di cambiare volto al match, ma il colombiano si divora la chance del pareggio al 64’: dopo aver messo a sedere un paio di difensori, l’ex Atalanta sfiora il palo. A pareggiare il match sull’1-1 ci pensa allora Che Adams al 74’: cross di Ricci e incornata vincete dello scozzese. A cinque dal novantesimo, è ancora Zapata ad avere l’occasione del sorpasso per il Torino, ma Seghetti è bravissimo a chiudergli lo specchio della porta. Il clamoroso 2-1 lo trova allora l’Empoli al 90’ con Haas, il più lesto a colpire sugli sviluppi di un corner. In pieno recupero, c’è spazio anche per un’altra fantastica parata di Seghetti su Maripan. I toscani eliminano così il Torino e avanzano agli ottavi di finale, dove saranno chiamati a disputare un derby contro la Fiorentina.

IL TABELLINO

TORINO-EMPOLI 1-2

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (1’ st Sosa), Coco (42’ st Dembele), Maripan; Pedersen, Linetty, Tameze (16’ st Ricci), Gineitis (1’ st Zapata), Lazaro; Karamoh (16’ st Nije), Adams. A disp.: Paleari, Donnarumma, Masina, Ilic, Sanabria, Vojvoda, Ciammaglichella, Bianay Balcot. All.: Vanoli

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto (30’ st Viti); Sambia (30’ st Gyasi), Haas, Henderson (22’ st Grassi), Cacace; Konate (17’ st Solbakken), Ekong; Pellegri (23’ st Colombo). A disp.: Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Pezzella, Anjorin, Popov, Esposito. All.: D'Aversa.

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 30’ Ekong (E), 29’ st Adams (T), 45’ st Haas (E)

Ammoniti: Walukiewicz (T), Coco (T), Linetty (T), De Sciglio (E)

