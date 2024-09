Coppa Italia: Lapadula piega la Cremonese, il Cagliari sfiderà la Juventus

COPPA ITALIA

Tornano a sorridere i sardi, dopo un avvio di stagione molto complicato: decisivo il gol dell’ex Milan al 50’

Il Cagliari batte 1-0 la Cremonese nei sedicesimi di Coppa Italia e accede così agli ottavi di finale, dove affronterà la Juventus. Vittoria importante per la squadra di Nicola, alla ricerca di una svolta dopo un avvio di Serie A totalmente da dimenticare. A decidere la partita contro i lombardi di Stroppa è la rete di Lapadula (50’), protagonista già nel primo tempo con un palo colpito. Nel finale, a essere fermato dal legno è anche Viola.

LA PARTITA

Il Cagliari ospita la Cremonese all’Unipol Domus in un match delicatissimo e che contrappone due squadre in uno stato di forma decisamente diverso. I lombardi sono infatti al quarto posto in Serie B, mentre i sardi sono fanalino di coda in Serie A, dove non hanno ancora trovato una vittoria (motivo per cui la rosa è in ritiro da giorni). La squadra di Stroppa prova allora a sfruttare il momento positivo e a imporre il proprio palleggio in avvio, ma ad avere la prima grande palla gol sono i padroni di casa al 17’ con Azzi: il brasiliano non riesce però a insaccare a porta vuota, dopo una lieve deviazione di Saro sul cross di Augello. Incassate un paio di ripartenze, il Cagliari prende quindi coraggio e al 26’ è il palo a fermare il mancino al volo di Lapadula: si tratta dell’occasione migliore di tutto il primo tempo. A partire meglio nella ripresa è invece ancora una volta la Cremonese, subito al tiro con Milanese e Pickel. A stappare il match è però il Cagliari al 50’: gran taglio di Lapadula sul primo palo, che sfrutta al meglio il cross di Augello e fa 1-0. L’italo-peruviano ha poi anche la chance per raddoppiare, ma si lascia murare da Saro, provvidenziale qualche minuto dopo pure sul destro di Piccoli. Dalla parte opposta, Sherri è invece decisivo sul colpo di testa di Quagliata. Entrato al posto di Lapadula, Luvumbo si divora quindi il 2-0 in contropiede al 78’: lo stesso copione si ripete qualche secondo dopo, quando a colpire un palo è Viola. Il Cagliari si fa allora bastare la rete di Lapadula e accede agli ottavi di finale, dove affronterà la Juventus. Saluta invece la Coppa Italia la Cremonese.

IL TABELLINO

CAGLIARI-CREMONESE 1-0

Cagliari (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Palomino, Obert; Azzi, Adopo (44’ st Deiola), Makoumbou, Augello (31’ st Zortea); Gaetano (12’ st Viola), Felici (12’ st Piccoli); Lapadula (31’ st Luvumbo). A disp.: Ciocci, Scuffet, Luperto, Martin, Cogoni, Mutandwa. All: Nicola.

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Lochoshvili, Moretti (42’ st Vandeputte); Barbieri (32’ st Sernicola), Majer, Pickel (42’ st Collocolo), Milanese (24’ st Vazquez), Quagliata; De Luca (24’ st Nasti), Johnsen. A disp.: Fulignati, Jungdal, Buonaiuto, Bianchetti, Castagnetti. All: Stroppa.

Arbitro: Bonacina

Marcatori: 15’ st Lapadula

Ammoniti: Pickel (Cr), Palomino (Ca), Zappa (Ca), Viola (Ca)

