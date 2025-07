Fair Play Menarini, anche Figo fra i premiati del 2025

Anche Luis Figo, leggenda del calcio europeo, sarà tra i protagonisti della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. Il campione portoghese ha collezionato 127 presenze nella nazionale del suo paese, e ha lasciato il segno con le maglie di Sporting Lisbona, Barcellona, Real Madrid e Inter, vincendo otto titoli nazionali, una Champions League e altri 13 trofei durante il periodo trascorso in Spagna e Italia. "Con Luis Figo si aggiunge un altro grandissimo campione - dichiarano Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini - a un'edizione del Fair Play Menarini che raccoglie alcune delle eccellenze più brillanti dello sport mondiale. Parliamo di un fuoriclasse che ha saputo distinguersi sui più grandi palcoscenici internazionali per il suo talento, la sua eleganza in campo e il profondo rispetto delle regole del gioco. Proprio come gli altri protagonisti di questa edizione, rappresenta perfettamente i valori che il nostro Premio promuove da quasi trent'anni". Figo si aggiunge fra i premiati dell'edizione 2025 ad Alessandro Costacurta e Demetrio Albertini, colonne del Milan anni '90; Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto, Sasha Vujacic, due volte vincitore dell'Nba con i Los Angeles Lakers. Con loro Andy Díaz, oro mondiale indoor nel salto triplo; Alice Bellandi, campionessa del mondo di judo; Nadia Battocletti, argento olimpico nei 10.000 metri; Rigivan Ganeshamoorthy, oro paralimpico nel lancio del disco; Blanka Vlasic, leggenda del salto in alto; Arianna Errigo, una delle fiorettiste più vincenti della storia; Guido Meda, voce storica della MotoGp.