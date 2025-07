Europei donne al via, mercoledì esordio Italia con il Belgio

Nel computo generale dei precedenti, Italia largamente in vantaggio con il Portogallo: 14 vittorie e 2 sconfitte, 36-8 il bilancio delle reti. Sarà la prima volta che questo confronto diretto si gioca in campo neutro (i due a Lagos in Algarve Cup sono considerati in casa delle lusitane) e la prima volta in una fase finale dell'Europeo. In parità, invece, il totale delle sfide con il Belgio: 4 successi per parte, Azzurre avanti 15-12 nel conto dei gol. In questo caso, sarà la quarta volta in campo neutro e nelle tre precedenti sono arrivate tre sconfitte per l'Italia: a Larnaca alla Cyprus Cup 2017 (1-4), a Milton Keys nella Arnold Clark Cup 2023 (1-2) e a Manchester nella fase a gironi di Euro 2022, prima e unica volta in una fase finale del torneo Europeo. E veniamo alla terza avversaria, la Spagna campione del mondo in carica. Azzurre e Furie Rosse di fronte per la quinta volta in tre: l'amichevole di Castel di Sangro nel luglio 2022 (1-1), i due confronti in Nations League a ottobre e dicembre 2023 (0-1 e 3-2), l'altra amichevole a Vicenza a ottobre 2024 (1-1). In questi ultimi cinque confronti il bilancio è in parità: una vittoria per parte (in Nations) e 3 pareggi (nelle amichevoli), 6-6 il conto delle reti. Il bilancio totale delle sfide considerate ufficiali, a partire dal 1982, è di 6 vittorie a 3 per le Azzurre, con 5 pareggi, 19-14 le reti; due finora i confronti in campo neutro: il 2-1 nella semifinale di Euro '97 a Lillestroem che permise all'Italia di giocare la sua seconda finale europea (persa con la Germania) e il 2-0 a favore delle iberiche alla Cyprus Cup 2018.