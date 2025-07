Cinque amichevoli per il Palermo nel ritiro Valdostano

Definito il programma delle amichevoli del Palermo per il del ritiro estivo in Val d'Aosta. La squadra allenata da Filippo Inzaghi, per mettere a punto tattica e forma fisica, giocherà cinque test pre campionato, tutti allo stadio di Châtillon, sede della preparazione della formazione rosanero, che soggiornerà nella vicina Saint Vincent, dal 13 luglio al 1 agosto. La prima sfida, in programma il 17 luglio alle ore 17:30, sarà contro una rappresentativa locale della Val d'Aosta. La seconda, giorno 20 allo stesso orario, contro il Paradiso, squadra della Promotion League svizzera, la terza divisione elvetica. Terzo test, contro una squadra di serie D, la Nuova Sondrio, in programma il 24 luglio alle 18. Penultimo confronto del ritiro estivo, il 27 luglio contro il Bra, formazione di serie C. Match conclusivo per gli uomini di Inzaghi il 30 luglio alle 17.30, contro l'Annecy, che milita in Ligue 2, la seconda divisione francese.