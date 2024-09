Coppa Italia: impresa Sassuolo nei sedicesimi, Lecce eliminato in casa. Per i neroverdi c'è il Milan

COPPA ITALIA

Muharemovic e D’Andrea regalano un bellissimo successo per 2-0 ai neroverdi: pugliesi eliminati per il terzo anno di fila da un club di Serie B

© ipp I sedicesimi di finale di Coppa Italia partono dal Via del Mare, dove il Sassuolo sorprende il Lecce e si qualifica agli ottavi (contro il Milan). I neroverdi di Grosso si impongono per 2-0, sbloccando il risultato già al 13’ con Muharemovic. A chiudere il match è quindi la rete di D’Andrea al 79’, con Gotti che decide di tenere a riposo diversi titolari. Lecce dunque eliminato per il terzo anno di fila da una formazione di Serie B.

LA PARTITA

Dopo aver subito la clamorosa rimonta del Parma nei minuti di recupero dell’ultimo turno di Serie A, il Lecce si ripresenta al Via del Mare con la voglia di tornare alla vittoria e volare agli ottavi di Coppa Italia. Stesso obiettivo del Sassuolo, autore di un buon avvio di stagione in Serie B, dove è attualmente al terzo posto. A partire meglio è proprio la squadra di Grosso, brava a sbloccare il risultato già al 13’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: perfetto cross di Pierini dalla sinistra e stacco imperioso di Muharemovic, a trafiggere un incolpevole Fruchtl. Il Lecce prova a reagire, ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso nel primo tempo: la formazione scelta da Gotti non sembra dare risposte, con tanti big inizialmente tenuti in panchina per scelte di turnover. Ad andare vicinissimo al raddoppio è quindi di nuovo il Sassuolo con Russo, che sciupa però malamente un’ottima chance al 43’. Nella ripresa, il Lecce si ripresenta in campo con molta più convinzione e al 55’ ha una clamorosa opportunità per pareggiare il risultato: a pochi passi da Satalino, Pierret cerca la girata al volo, ma spara alto. Dalla parte opposta, ad avere una doppia occasione è invece Moro, fermato prima da Fruchtl e poi da Gaspar. Si entra nei minuti caldi della partita e Satalino si fa trovare pronto su una grande punizione calciata da Rebic al 77’. A chiudere il match è allora D’Andrea due minuti dopo, con un gran sinistro a giro sul secondo palo dal limite dell’area. Il Sassuolo espugna così il Via del Mare con un bel 2-0 e avanza agli ottavi di finale, dove troverà il Milan. Per il terzo anno consecutivo il Lecce subisce invece l’eliminazione in Coppa Italia per mano di un club di Serie B.

IL TABELLINO

LECCE-SASSUOLO 0-2

Lecce (4-2-3-1): Fruchtl; Guilbert, Pelmard (17’ st Gaspar), Jean, Dorgu (36’ st Hasa); Pierret, Rafia; Oudin, Marchwinski (17’ st Burnete), Banda (1’ st Gallo); Pierotti (1’ st Rebic). A disp.: Falcone, Samooja, Borbei, Baschirotto, Morente, Krstovic, Helgason, Ramadani, McJannet, Coulibaly. All. Gotti.

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig (11’ st Pieragnolo); Lipani, Obiang, Caligara (26’ st Antiste); Volpato (26 st’ D’Andrea), F. Russo (26 st’ Moro), Pierini (11’ st Ghion). A disp.: Russo, Moldovan, Missori, Paz, Knezovic, Iannoni, Miranda, Lauriente, Kumi. All. Grosso.

Arbitro: Perenzoni

Marcatori: 13’ Muharemovic, 34’ st D’Andrea

Ammoniti: Volpato (S), Doig (S), Lipani (S), D’Andrea (S)

Note: ammonito in panchina Grosso (S)